Procesaron a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por cuatro delitos

La denuncia se centra en que la mujer presuntamente utilizó su posición para influenciar acuerdos de negocios.

Hoy 09:55

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha decidido procesar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.



La causa se originó en 2024 a partir de una denuncia que apuntaba a un posible uso de su posición para favorecer intereses empresariales. Con el avance de la investigación, el expediente se amplió y terminó enfocándose en dos ejes: sus vínculos profesionales con empresarios y la eventual utilización de recursos públicos en actividades vinculadas a su entorno.

