Murió a los 87 años Julio Ricardo, histórico periodista deportivo

El reconocido comentarista, con una trayectoria de más de seis décadas en radio y televisión, falleció a los 87 años tras permanecer internado.

Hoy 09:50

El periodismo deportivo argentino despidió a Julio Ricardo, quien falleció a los 87 años luego de estar internado en la Clínica Zabala. Su muerte se produce poco tiempo después del fallecimiento de otras figuras destacadas del ámbito como Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.

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Nacido el 18 de agosto de 1939 en Buenos Aires, Ricardo inició su carrera en 1957 en el medio gráfico Noticias Gráficas. A lo largo de su extensa trayectoria, se desempeñó como comentarista, cronista y analista, participando en radio y televisión durante más de 60 años. Su paso por señales como Canal 9, 11 y 13, así como por Radio Colonia y Radio Nacional, lo consolidó como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo.

Durante su carrera compartió transmisiones con referentes como Luis Elías Sojit, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. También integró el equipo de Fútbol Para Todos, donde trabajó junto a Araujo, consolidando una dupla ampliamente reconocida por el público.

En el ámbito institucional, en 1990 fue designado al frente de ATC (actual TV Pública) durante el gobierno de Carlos Menem, aunque dejó el cargo a los seis meses por diferencias políticas.

Ricardo creció en un entorno familiar vinculado al periodismo. Su padre, José López Pájaro, fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos y director de la revista La Cancha, lo que influyó en su formación profesional y en su visión del oficio.

En sus primeros años, trabajó en Radio Porteña junto a Héctor de Thomas y luego cubrió la gira de la Selección Argentina rumbo al Mundial de Chile 1962. Entre los episodios más impactantes de su carrera, fue testigo del accidente fatal del piloto Juan Gálvez en 1963, experiencia que recordó como una de las más difíciles de su vida profesional.

Entre 1967 y 1972, fue convocado por Muñoz como comentarista en Radio Rivadavia, consolidando su lugar en el medio. En televisión, tuvo un rol destacado en el programa “Tribuna Caliente”, junto a Antonio Carrizo, con participación de figuras como Guillermo Nimo y Carlos Juvenal, bajo la producción de Gerardo Sofovich.

A lo largo de su carrera, se caracterizó por mantener una posición analítica independiente, especialmente durante debates históricos del fútbol argentino, como la contraposición entre los estilos de César Luis Menotti y Carlos Bilardo.

En 2002 regresó a Radio Nacional, donde continuó su labor junto a Walter Saavedra y Héctor Drazer. Más tarde, entre 2009 y 2013, volvió a tener presencia en transmisiones masivas con “Fútbol Para Todos”.

En noviembre de 2024, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo reconoció como personalidad destacada del periodismo deportivo, en un homenaje impulsado por el diputado Claudio Ferreño. En esa ocasión, Ricardo agradeció el reconocimiento y destacó el valor del deporte como herramienta de unión social, recordando especialmente la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.