Emilia Attias recordó cómo fue su dolorosa separación del Turco Naim: "Hice todo lo que pude"

La actriz habló de cómo es su vínculo en el presente con el padre de su hija.
Desde hace tiempo que Emilia Attias está de novia con el empresario Guillermo Freire, pero su extensa relación con el Turco Naim sigue siendo un tema del cual le preguntan.
Invitada al programa de streaming Ángel Responde, la actriz fue muy sincera con respecto a la separación del humorista, que ocurrió hace dos años, y a la manera en la que están encarando su vínculo en el presente.
Una de las primeras preguntas que le hicieron a Emilia Attias en el programa que conduce Ángel de Brito tuvo que ver con su noviazgo actual. “¿Te resultó fácil rehacer la vida amorosa?“, consultó Mariana Brey.
“No, no me lo esperaba. Fue un proceso que me lo tomé muy tranquila. De las dos partes fue así. Fue muy natural igual, fue muy fluido, pero porque siento que nos tomamos mucho tiempo para cada cosa”, reflexionó.
Turco Naim y Emilia Attias.
Emilia Attias recordó que estuvo 19 años en pareja junto al Turco Naim y que esa extensa relación, con una hija de por medio, no se termina nunca sino que cambia a otro vínculo.
“La verdad que nosotros tuvimos una relación muy hermosa y mucha gente que nos conoce a los dos desde tiempo, que nos ha visto ser pareja juntos, pensaba que no nos íbamos a separar. Fueron como problemas que fueron subyaciendo y de a poco fueron siendo más protagonistas en la relación”, aseguró.
Te recomendamos: Lejos de las cocinas de MasterChef: así se mostró Emilia Attias en Punta del Este
“¿Te vas dando cuenta o un día te cae un baldazo de agua fría?“, le consultaron a la actriz. ”Es difícil porque uno está en una inercia y a veces no te das tanta cuenta rápido. Te empezás a sentir medio incómodo, medio mal con algunas cosas, pero hasta ahí. Cambia cuando empezás a sentir cosas que no te hacen bien. Es un terreno muy delicado de darte cuenta de la valentía de hablar y aceptar", opinó Attias.
Con respecto a la decisión de separarse, la modelo dijo que le costó “muchísimo”, pero que no le dio culpa. “Hice todo lo posible. Los dos hicimos, dentro de lo que podíamos”, sentenció la modelo.
La actriz, además, afirmó que en el presente tienen otro tipo de relación con el Turco. “Me quedo tranquila que hicimos lo que pudimos y que nos queremos mucho. Somos familia de otra manera. Obviamente no es todo color de rosa, pero bueno, nos acompañamos”, cerró.