Se puso en marcha el programa Santiago Crece con Vos: "Los jóvenes buscan hacer oir su voz, nuestra responsabilidad es escucharlos"

Con más de 4 mil jóvenes y la presencia del gobernador Elías Suárez, se puso en marcha el programa "Santiago Crece con Vos" en el Nodo Tecnológico.

Hoy 10:03

Con una masiva convocatoria que superó los 4 mil jóvenes, se realizó este lunes el lanzamiento oficial del programa “Santiago Crece con Vos” en el Nodo Tecnológico, marcando el inicio de una propuesta orientada a la formación en oficios y saberes técnicos y digitales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acto central incluyó una clase magistral que dio apertura formal a esta iniciativa, pensada para fortalecer las oportunidades de desarrollo e inserción laboral de las nuevas generaciones frente a las demandas del mundo actual.

Durante la jornada, el gobernador Elías Suárez encabezó el evento y brindó un mensaje enfocado en el rol clave de la juventud en el presente y futuro de la provincia.

“Sabemos de su creatividad que nos posiciona en el contexto nacional como una provincia próspera”, expresó el mandatario, al tiempo que remarcó: “Los jóvenes buscan hacer oír su voz, nuestra responsabilidad es escucharlos”.

En ese sentido, destacó la gran convocatoria del programa: “Más de 4200 jóvenes se han inscripto, esto muestra la vocación por seguir creciendo y capacitándose”. Además, subrayó la importancia de la participación juvenil en la toma de decisiones: “La juventud debe aspirar a ser parte de los espacios donde se decide el futuro de Santiago del Estero… deben también liderar las transformaciones del futuro”.

Asimismo, sostuvo que es responsabilidad del Estado generar ámbitos de participación: “Nuestra obligación es abrir espacios de diálogo, donde debatamos el rumbo de la provincia y los desafíos que debemos afrontar”.

Finalmente, reafirmó el valor de la educación como motor del desarrollo: “La educación y la capacitación son herramientas válidas para que nuestra provincia se siga desarrollando. Nuestro compromiso es acompañarlos para crecer en una sociedad más justa, igualitaria y con mayores oportunidades para todos”.