Investigan el hallazgo de una beba muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata

El cuerpo fue encontrado dentro del edificio junto a una libreta de nacimiento. Buscan a una mujer desaparecida vinculada al caso.

Hoy 10:36

Una beba fue encontrada muerto en un sector de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, y la Justicia investiga si fue abandonada por una mujer que está desaparecida.

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La nena fue hallada junto a su libreta de nacimiento, en un área que se encuentra en obra, y tendría varios meses. “No era recién nacida”, indicaron fuentes judiciales consultadas.

También señalaron que la menor podría haber estado viva cuando lo dejaron, pero que falleció en el transcurso del fin de semana.

La policía busca por estas horas a una mujer que fue reportada por su marido como desaparecida. El hombre contó que ambos habían ido al Hospital de Niños de La Plata para una revisión médica. De repente, las perdió de vista.

El caso recayó en la fiscalía que dirige Virginia Bravo, quien ya solicitó la intervención de la PFA, al tratarse de una universidad nacional, por lo que el expediente podría pasar al fuero federal.