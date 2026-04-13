Fernández: presentaron el libro “Revolución docente, una cuestión de praxis” en el Centro Cultural Sixto Palavecino

La intendente Yanina Iturre encabezó el acto junto a autoridades educativas y municipales. El evento reunió a docentes y estudiantes en una jornada de capacitación y reflexión pedagógica.

Hoy 11:08

En la ciudad de Fernández se llevó a cabo la presentación del libro “Revolución docente, una cuestión de praxis”, del profesor Matías Ques, en una actividad que también incluyó una instancia de capacitación docente.

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El evento tuvo lugar en el Centro Cultural “Sixto Palavecino” y contó con la presencia de la intendente Yanina Iturre, quien encabezó la actividad junto a integrantes del gabinete municipal y autoridades del área educativa.

Entre los presentes estuvieron la directora de Educación, Prof. Lorena Aranda; el director de Cultura, Leonardo Fernández; la presidenta del Concejo Deliberante, Prof. Marta Santillán, además de concejales y otros funcionarios municipales.

Durante la jornada, el autor expuso los principales ejes de su obra vinculados a la práctica docente y los desafíos actuales del sistema educativo. Posteriormente, la intendente Iturre destacó la importancia de promover espacios de formación y pensamiento crítico dentro del ámbito educativo local.

Como cierre del acto, se realizó la entrega de un reconocimiento al autor por parte de la jefa comunal y un sorteo de ejemplares del libro entre los asistentes, en su mayoría docentes y estudiantes del Instituto de Formación Docente Nº 3.

El encuentro finalizó en un clima de participación y debate sobre el fortalecimiento de la educación en la ciudad.