Conocido delincuente fue detenido tras cometer un robo en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Termas

Se trata de un muchacho de 28 años, conocido en el ambiente delictivo de la ciudad termal con el apodo de “Corre”.

Hoy 09:34

Un sujeto con antecedentes fue aprehendido en la madrugada de este lunes tras ser sorprendido robando elementos desde el predio de Bomberos Voluntarios. El hecho se registró alrededor de la 1:20, en inmediaciones de calle Chaco y Belgrano.

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Allí, personal de la Unidad Táctica Motorizada, División Prevención de la Departamental 6, fue alertado por un transeúnte sobre un masculino que habría ingresado al predio de Bomberos Voluntarios y sustraído distintos elementos.

De inmediato, se montó un operativo de búsqueda logrando divisar al sospechoso en calles Mar del Plata y Emilio Wagner, quien al advertir la presencia policial arrojó los objetos e intentó darse a la fuga.

Tras una breve persecución, el individuo fue interceptado en calle Jujuy e Italia, procediéndose a su aprehensión y traslado a sede policial, donde fue identificado como Agustín Juárez, alias “Corre”, de 28 años, con domicilio en barrio La Páludica, quien cuenta con antecedentes.

Las fuentes precisaron que el muchacho llevaba caños estructurales de hierro y caños pvc los cuales se encontraban en el interior del predio de Bomberos Voluntarios de Las Termas.

Del hecho tomó intervención el fiscal coordinador Dr. Gustavo Montenegro, quien dispuso el secuestro de los elementos recuperados y que el sujeto quede en calidad de aprehendido por el supuesto delito de hurto por escalamiento.

El procedimiento se enmarca en los operativos preventivos que lleva adelante la UTM, reforzando la seguridad en distintos puntos de la ciudad y permitiendo la intervención ante hechos delictivos.