Agravaron la imputación de la enfermera Macarena Monetti

Se trata de la joven profesional involucrada en la muerte de Patricia Leyria, a quien le habría inyectado una dosis letal de fentanilo.

Hoy 10:26

El Ministerio Público Fiscal agravó este lunes la imputación de la enfermera Macarena Monetti, quien está acusada de la muerte de Patricia Leyría -una joven psicopedagoga del barrio Saint Germain que padecía fibromialgia- a quien le habría suministrado una dosis de fentanilo que acabó matándola.

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Monetti será juzgada ahora por homicidio con dolo eventual, figura a la que se arribó tras valorar mensajes entre la enfermera y la víctima, pruebas de laboratorio entre otros elementos recolectados durante la investigación.

Si bien la joven deberá prestar declaración de imputada por esta nueva figura, por el momento no hay más elementos para pedir su detención, por lo que continuaría en libertad aunque vinculada a la causa.

Cabe recordar que durante la instrucción la fiscalía obtuvo indicios que llevan a sostener que Monetti tenía en su poder fentanilo y midazolam.

Cabe recordar que Monetti, prestaba servicios en el área de Cuidados Paliativos y Oncología del hospital Regional, institución de la que ya fue desvinculada.