El guitarrista de No Doubt reveló que lucha contra el Parkinson

Tom Dumont contó que padece una forma temprana de la enfermedad, aunque aseguró que continuará tocando y será parte de los shows en Las Vegas.

Hoy 11:52

El guitarrista de No Doubt, Tom Dumont, reveló que atraviesa desde hace años una lucha contra la enfermedad de Parkinson, aunque llevó tranquilidad a sus seguidores al confirmar que seguirá tocando y participará de los próximos conciertos de la banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El músico, de 58 años, explicó a través de sus redes sociales que decidió consultar a un especialista tras notar la aparición de diversos síntomas. Luego de los estudios correspondientes, fue diagnosticado con una forma de Parkinson de inicio temprano.

“Ha sido una lucha. Es una lucha todos los días”, expresó Dumont, quien sin embargo destacó que su estado actual le permite continuar con su carrera: “La buena noticia es que todavía puedo hacer música. Todavía puedo tocar la guitarra”.

En ese sentido, el artista también remarcó la importancia de hablar públicamente sobre la enfermedad, inspirado por otros pacientes que comparten sus experiencias en redes sociales. “Ayuda a eliminar el estigma y a generar conciencia, algo clave para la prevención y la investigación”, señaló.

De cara a los shows que la banda ofrecerá en Las Vegas, Dumont contó que el grupo viene trabajando intensamente en la preparación, revisando material histórico, reaprendiendo canciones y desarrollando el contenido visual del espectáculo. “Me hizo pensar en lo agradecido que estoy por la vida que he tenido como músico”, reflexionó.

No Doubt regresó a los escenarios en 2024 durante el festival Coachella, luego de casi nueve años de inactividad. Desde entonces, la banda liderada por Gwen Stefani tuvo una única presentación en el evento benéfico FireAid, realizado en Los Ángeles en enero de 2025.

Ahora, con una nueva serie de conciertos en puerta, Dumont se muestra optimista y decidido a seguir adelante, combinando su tratamiento con la pasión por la música que lo acompaña desde hace décadas.