Polémica por la venta de carne de burro: “Es suave y muy interesante”, afirmó Julio Cittadini

El productor chubutense habló con Radio Panorama y brindó detalles sobre la iniciativa que ya se encuentra en etapa piloto.

Hoy 12:07

La reciente comercialización de carne de burro en la provincia de Chubut generó una fuerte polémica a nivel nacional, con opiniones divididas sobre su consumo. En ese contexto, el productor Julio Cittadini brindó detalles sobre la iniciativa y defendió el proyecto.

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En diálogo con Radio Panorama, Cittadini explicó que la propuesta surgió como una alternativa productiva ante la crisis que atraviesa la actividad ovina en la Patagonia, afectada por depredadores y las condiciones del terreno.

“La producción surge hace un par de años como consecuencia de que la actividad ovina era imposible de sostener, entonces apareció el burro como una alternativa”, señaló el impulsor del emprendimiento denominado Burros Patagones.

Julio Cittadini

Actualmente, la iniciativa se encuentra en una etapa experimental. Según detalló, el Ministerio de la Producción de Chubut autorizó una prueba piloto que contempla tanto la faena como la venta al público en cantidades limitadas, con todos los controles sanitarios correspondientes.

En ese marco, una parte de la producción ya fue destinada a la venta en carnicerías, mientras que otra será utilizada en degustaciones en una parrilla local, con el objetivo de evaluar la aceptación del producto.

Consultado sobre las características de la carne, el productor destacó: “Es una carne de muy buena calidad, de sabor suave y muy interesante, con características muy similares a la del vacuno”.

Además, remarcó que se trata de una opción viable en regiones donde la ganadería tradicional presenta dificultades. “En muchos campos de la Patagonia no se puede desarrollar el vacuno, pero el burro se adapta perfectamente, por lo que representa una doble alternativa: sostener al productor y generar una nueva fuente de proteína”, explicó.

En cuanto al precio, indicó que en esta etapa inicial se comercializa a unos 7.500 pesos el kilo, aunque aclaró que se trata de un valor provisorio, ya que el proyecto aún se encuentra en fase piloto.

Cittadini también destacó la trazabilidad del proceso, que cuenta con la intervención del SENASA desde el inicio. “Hay un control total desde el nacimiento del animal hasta que llega al consumidor”, aseguró.

Por el momento, se trata del único establecimiento formal que trabaja con este tipo de producción, aunque adelantó que otros productores ya manifestaron interés en sumarse una vez que el proceso de faena quede plenamente habilitado.

Mientras tanto, la iniciativa continúa generando debate en distintos sectores de la sociedad, en torno a la incorporación de nuevas alternativas de consumo y los límites culturales en la alimentación.