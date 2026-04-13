Caso Ángel: “La Justicia fue parte de una cadena de errores”, dijo el abogado del padre

El letrado Roberto Castillo criticó el proceso de restitución del menor y apuntó contra el tribunal interviniente.

Hoy 12:57

El caso de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, sigue sumando capítulos de dolor e indignación. Esta vez, fue el abogado del padre quien habló del hecho y apuntó contra la Justicia de Familia por lo que considera una cadena de errores que terminó en tragedia.

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“Si el juez no fuera juez, sería un partícipe necesario de este delito”, dijo Roberto Castillo, marcando el tono de una acusación que no solo apunta a los responsables directos de la muerte de Ángel, sino también a quienes facilitaron el fatal desenlace.

Castillo asumió la representación de Luis López, el papá del nene, y desde ese lugar comenzó a reconstruir su historia.

Según su relato, el conflicto judicial se desató a partir de la reaparición de la madre biológica. “El padre lo crió desde que tenía 9 meses y la madre apareció dos años y medio después, cuando le embargan el sueldo”, explicó el letrado.

En ese entramado, la figura de Lorena —la pareja actual del padre biológico del chico— aparece como central. “‘Mi mami’, para Ángel, era Lorena”, afirmó Castillo, dejando en claro quién ocupaba, en la práctica, el rol materno en la vida del nene.

Y fue más allá: denunció que todo el proceso de restitución del menor se apoyó en acusaciones que nunca se probaron.

“(Mariela) Altamirano - la madre de la víctima- no tiene mejor idea que ir a hacer una denuncia falsa en la Comisaría de la Mujer y dice ‘mi hijo está en peligro porque el padre a los pocos meses de edad le daba alcohol’. Por esa denuncia se va al Juzgado de Familia y pide la restitución del menor”, detalló el abogado.

Y subrayó: “El antecedente no es ni más ni menos que ella relatando esa situación, algo que nunca se acreditó”.

En un primer momento, según el testimonio de Castillo en otra entrevista con radio La Red, el juez actuó con criterio: “Dijo ‘él no te conoce a vos… la única madre que conoce es Lorena’, y dispuso una revinculación paulatina”.

Pero ese esquema, siempre de acuerdo con el relato de la querella, se rompió abruptamente. “Ahí ella ataca a Lorena”, afirmó Castillo. A partir de ese punto, la Justicia ordena una restricción de acercamiento para López y su pareja y es cuando todo se precipitó.

El cambio fue radical. “Lo aislaron a Ángel, pasó de vivir con una familia muy pulcra, con contención emocional, a vivir en el monte”, describió el letrado, y agregó: “En una casilla que alquiló esta mujer, con un exconvicto”.

También fue entonces, por el mes de noviembre, cuando empezaron los cambios de conducta de Ángel en el jardín, los cuales constan en un informe de las docentes. “Empieza a faltar, a comer mal...Ángel era un chico alegre, pero en las últimas semanas estaba triste”, señaló.

Mientras la causa avanza con la detención de la madre y el padrastro, ambos acusados de homicidio agravado por el vínculo, la estrategia de la querella apunta a ampliar responsabilidades.

Para Castillo, la muerte de Ángel no fue solo el resultado de la violencia directa, sino también de una cadena de decisiones que lo alejaron de su entorno. “Angel no conocía a Altamirano, no conocía a la mujer que lo abandonó”, insistió, en una frase que resume el núcleo de su planteo.

En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia preliminar de Ángel. El informe estableció que el nene Ángel tenía al menos 20 golpes en la cabeza. Ninguno en el resto del cuerpo. Todos dirigidos con precisión.

De acuerdo con las conclusiones de los forenses, los traumatismos craneales provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio. En otras palabras, fue una muerte neurológica, causada por una violencia focalizada, repetida y brutal.