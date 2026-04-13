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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 21º
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Policiales

Identificaron a los dos hinchas que murieron en el trágico choque y vuelco en la Ruta 34

Las víctimas fatales fueron Darío Soto y Lucas López, simpatizantes de Juventud Antoniana. Regresaban a Salta tras el partido disputado en La Banda.

Hoy 09:03
Vuelco ruta 34

Una jornada que debía ser de fútbol y pasión terminó en tragedia. En la noche del domingo, un violento accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 34 dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos.

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Con el correr de las horas, las autoridades lograron identificar a las víctimas fatales: se trata de Darío Soto y Lucas López, ambos hinchas del club Juventud Antoniana, quienes regresaban a la provincia de Salta luego de presenciar el encuentro ante Sarmiento de La Banda.

El siniestro se produjo a la altura de la localidad de Antaje, cuando por causas que aún se investigan el vehículo en el que se trasladaban colisionó de manera frontal contra un camión, provocando un impacto de gran magnitud.

Como consecuencia del choque, además de las víctimas fatales, otras tres personas resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladadas de urgencia a centros de salud de la zona, donde permanecen internadas bajo observación médica.

El hecho generó una profunda conmoción tanto en el ámbito deportivo como en la comunidad, especialmente entre los seguidores del conjunto salteño. En tanto, personal policial y peritos trabajan para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.

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