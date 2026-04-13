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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 22º
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EDESE informó cortes programados por mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:12

Para poder realizar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Martes 14 de abril: de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili (barrios Marcos Antonio y Las Tres Rosas) y a las localidades de Roversi, La Paloma y Campo del Cielo (dpto. Moreno); de 08:30 a 11:30 hs afectando al barrio Parque Industrial de la ciudad La Banda; de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Mailín (dpto. Avellaneda); de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios 8 de Abril, Belgrano y El Palomar de la ciudad Capital y a las localidades de Monte Redondo, San Vicente, Guanaca Sombriana (dpto. Atamisqui); de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Los Soria, Los Acostas, Chaupi Pozo, Ardiles, Quita Punco y Los Diaz (dpto. Banda) y de 15:00 a 18:00hs afectando a las localidades de Vilmer y El Polear (dpto. Zona Banda).

Miércoles 15 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Juan Díaz de Solís Ampliación de la ciudad Capital y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Taboada, Villa Los Lirios y El Empachao (dptos. Sarmiento y San Martín); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (barrios Villanueva, 25 de Mayo y San Lorenzo) y a las localidades de Los Romanos y Santo Domingo  (dpto. Robles).

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