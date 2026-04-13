Buscan a Kiwi, un gatito perdido en la zona de Libertad y Pablo VI

El felino de 1 año se extravió el sábado al mediodía cuando era trasladado para ser castrado. Su familia pide ayuda para dar con su paradero.

Hoy 10:23

Kiwi, un gatito de aproximadamente 1 año de edad, se perdió el pasado sábado al mediodía en la intersección de los barrios Libertad y Pablo VI, en momentos en que era llevado a un turno de castración.

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Según informaron sus dueños, el animal se extravió durante el traslado y desde entonces no han logrado encontrarlo, por lo que solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

La familia expresó su profunda preocupación y el fuerte vínculo que los une con el felino, al que describen como muy querido en el hogar.

Ante cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, pidieron comunicarse al número 3855727930.