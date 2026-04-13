“Supercampeones”: el insólito spot de Javier Milei que generó repercusión en redes

El Presidente difundió un video que mezcla fútbol y política, donde repasa sus principales medidas de gestión junto a imágenes de jugadas.

Hoy 10:06

Con el objetivo de recuperar la iniciativa política tras las polémicas que afectan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei lanzó una nueva ofensiva en redes sociales. El mandatario publicó este domingo un spot animado inspirado en la estética de "Supercampeones", la emblemática serie japonesa, donde su figura protagoniza una narrativa de logros en su gestión.

En el video publicado, una versión animada de Milei, vistiendo la camiseta de la Selección, derrota inicialmente a un equipo de "cucarachas" antes de superar a otros opositores. Mientras el mandatario anota goles, elude rivales y realiza atajadas, el video enumera los hitos de su administración, haciendo especial énfasis en las reformas económicas y la reducción de la estructura estatal.

La animación cuenta con una narración que adapta frases icónicas del fútbol argentino. El momento culminante es la mención al “genio de la libertad mundial”, una clara referencia al histórico relato de Víctor Hugo Morales durante el gol de Diego Maradona a los ingleses en México 86, cuando inmortalizó la expresión “arranca el genio del fútbol mundial”.

La publicación forma parte de una maniobra de comunicación estratégica donde el uso de los entornos virtuales vuelve a ser clave. Debido a esto, la administración central pretende reinstalar sus temas de interés y dar mayor solidez a su mensaje político en el debate actual.