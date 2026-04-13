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Jujuy presenta un jueves con clima inestable y posibilidad de lluvias

Se anticipa un jueves en Jujuy caracterizado por alta humedad, cielos cubiertos y posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

Hoy 14:27

San Salvador de Jujuy comenzó este jueves 9 de abril con cielo cubierto, neblinas y una temperatura mínima de 12°C.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la humedad se mantiene elevada en un 96%, y se registran vientos leves provenientes del sector sur a una velocidad de 6 km/h.

Para el transcurso de la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 19°C bajo condiciones de cielo nublado.

El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%, manifestándose principalmente en forma de lloviznas intermitentes.

Los vientos rotarán hacia el sector norte con ráfagas que se mantendrán entre los 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el clima continuará inestable con la posibilidad de lluvias aisladas y un descenso de la temperatura hasta los 15°C.

Estas condiciones de mal tiempo se extenderán durante el viernes y el sábado, días para los cuales el organismo oficial anticipa un mayor volumen de agua acumulada y registros térmicos similares en toda la zona de los valles.

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