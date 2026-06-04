Murió José “Nene” Sanfilippo, gloria de San Lorenzo y leyenda del fútbol argentino

El histórico goleador falleció a los 91 años. Fue máximo artillero del Ciclón, campeón con la Selección Argentina y una de las grandes figuras del fútbol nacional en las décadas del 50 y 60.

Hoy 11:13

El fútbol argentino despide a una de sus grandes leyendas. José Francisco “Nene” Sanfilippo, histórico goleador de San Lorenzo y figura central de las décadas del 50 y 60, murió a los 91 años.

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Identificado profundamente con el Ciclón, Sanfilippo dejó una marca imborrable dentro y fuera de la cancha. Fue campeón, máximo goleador del club y uno de los artilleros más importantes de la historia del fútbol argentino.

A lo largo de su carrera, acumuló 344 goles en 484 partidos oficiales, una cifra que lo ubica entre los grandes goleadores nacionales. Con la camiseta de San Lorenzo marcó 205 tantos y se convirtió en el máximo artillero histórico de la institución.

Su vínculo con el club de Boedo comenzó desde muy joven. Nacido el 4 de mayo de 1935, se crió cerca del viejo Gasómetro y llegó a las inferiores azulgranas con apenas 14 años. Debutó en Primera el 15 de noviembre de 1953, frente a Newell’s, con solo 18 años.

Poco después comenzó a construir una carrera atravesada por el gol. Fue máximo goleador del campeonato argentino durante cuatro temporadas consecutivas: 1958, 1959, 1960 y 1961, una marca que refleja su enorme vigencia en la época.

Con San Lorenzo fue campeón en 1959 y también formó parte del plantel que logró el histórico bicampeonato de 1972, bajo la conducción de Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

Además de su extensa trayectoria en el Ciclón, Sanfilippo vistió las camisetas de Boca Juniors, Banfield, Nacional de Montevideo, Bangu, Bahía y San Miguel.

En Boca disputó la final de la Copa Libertadores 1963 ante el Santos de Pelé y fue goleador del certamen. También dejó su huella en Uruguay y Brasil, donde continuó demostrando su olfato goleador.

Con la Selección Argentina, fue campeón de la Copa América 1957, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1955 y participó de los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

San Lorenzo lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales: “A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene”.

Fuera de la cancha, Sanfilippo también fue una figura reconocida por su personalidad frontal y sus fuertes opiniones. En los años 90 y 2000 se reinventó como panelista y comentarista deportivo, con intervenciones televisivas que muchas veces generaron polémica.

El “Nene” fue amado, discutido, respetado y recordado por su carácter, pero sobre todo por una virtud que lo acompañó durante toda su vida deportiva: el gol.

Con su muerte, el fútbol argentino despide a un símbolo de otra época, un delantero de raza y una gloria que quedará para siempre en la historia grande de San Lorenzo y del deporte nacional.