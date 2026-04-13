"Nos preocupa que no haya esfuerzos por mejorar la forma de medir la inflación"

Así lo expresó Camila Villaverde, directora del Instituto de Investigación Social y Económica, en diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:50

La directora del Instituto de Investigación Social y Económica (ICEPSI), Camila Villaverde, expresó durante una charla con Radio Panorama su preocupación por los análisis optimistas en torno a la inflación y cuestionó la falta de actualización en los métodos de medición. “Nos preocupa que se haga un análisis esperanzador cuando no hay esfuerzos por mejorar la forma de medir la inflación”, sostuvo en diálogo con Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Villaverde, quien se encuentra al frente del organismo desde enero, explicó que el equipo realiza relevamientos mensuales en comercios de cercanía del conglomerado Santiago-Banda, con el objetivo de reflejar la variación real de precios en la canasta básica alimentaria y total.

Según detalló, en febrero registraron una suba del 5,09%, muy por encima del 2,6% de enero, lo que implica un incremento cercano al 100% en la variación mensual. “Estamos hablando de un aumento importante, con fuerte impacto en carnicería y almacén”, indicó, al señalar que el rubro de las carnes es el principal impulsor de los aumentos.

En términos interanuales, la carne acumula una suba cercana al 50%, lo que repercute directamente en la economía familiar. “Hoy una familia necesita destinar más del 50% de sus ingresos solo para cubrir el consumo de proteínas”, advirtió.

En cuanto a la tendencia, la especialista anticipó que los datos preliminares de marzo muestran una continuidad en la suba de precios, aunque con una leve desaceleración respecto al mes anterior. “Los precios no se mantienen estables ni bajan, siguen en aumento constante”, remarcó.

Villaverde también cuestionó las proyecciones oficiales que plantean una eventual baja de la inflación a cero. “No vemos que eso sea posible en las condiciones actuales”, afirmó, al tiempo que puso el foco en la necesidad de actualizar las metodologías. En ese sentido, explicó que las mediciones actuales se basan en una encuesta de consumo de 2004-2005, lo que genera una desconexión con la realidad actual, especialmente en el peso de los servicios en el gasto familiar.

El relevamiento del ICEPSI se realiza en entre 45 y 50 comercios de barrios populares, incluyendo almacenes, carnicerías y verdulerías, lo que permite captar la dinámica de consumo cotidiana, sin incidencia de promociones o descuentos de grandes cadenas.

En ese marco, advirtió sobre un cambio en los hábitos de consumo: “La gente ya no compra para la semana, compra para el día”, señaló. Además, indicó que volvió con fuerza el fiado en los comercios de barrio, un indicador claro del deterioro del poder adquisitivo.

A esto se suma el crecimiento del endeudamiento. Según explicó, muchas familias recurren a créditos o billeteras virtuales para comprar alimentos, generando un círculo de deuda y morosidad que se profundiza mes a mes.

Por otro lado, alertó sobre el impacto del aumento del combustible en la cadena de precios. “Es inevitable que los costos se trasladen a las góndolas”, afirmó, y agregó que también inciden las subas en transporte y servicios.

Finalmente, Villaverde expresó su preocupación por la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que en Santiago del Estero alcanzaba a más de 18.500 beneficiarios. “Estamos hablando de ingresos que garantizaban al menos un plato de comida diario”, señaló, y advirtió que su eliminación tendrá un impacto directo en las economías populares y en el consumo local.

El informe correspondiente a marzo será publicado en los próximos días, y se espera que confirme la tendencia sostenida de aumento de precios en los sectores más vulnerables.