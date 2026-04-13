Confirman presencia de fentanilo y agravan la imputación contra la enfermera acusada por la muerte de Patricia Leyría

Un informe de la Corte Suprema ratificó pruebas clave en la causa y refuerza la acusación por homicidio con dolo eventual.

Hoy 14:57

El Ministerio Público Fiscal agravó este lunes la imputación de la enfermera Macarena Monetti, quien está acusada de la muerte de Patricia Leyría, una joven psicopedagoga del barrio Saint Germain que padecía fibromialgia y a quien le habrían suministrado una dosis de fentanilo que resultó fatal.

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La imputación fue elevada a homicidio con dolo eventual, luego de analizar diversos elementos probatorios reunidos durante la investigación, entre ellos mensajes entre la acusada y la víctima, así como estudios de laboratorio.

En las últimas horas, la causa sumó un elemento clave: un informe de la Corte Suprema de Justicia confirmó la presencia de fentanilo en sangre en las muestras biológicas extraídas del cuerpo de Leyría, lo que refuerza la hipótesis fiscal.

Además, desde la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires se indicó que todos los elementos secuestrados en el domicilio de la víctima, como ampollas y descartables, están vinculados al uso de fentanilo y midazolam, sustancias que también habían sido mencionadas durante la instrucción.

Otro dato relevante incorporado a la causa es la existencia de un intercambio de mensajes de WhatsApp entre Leyría y Monetti, en el que ambas habrían acordado la aplicación de esta medicación, lo que fue considerado por la fiscalía al momento de redefinir la imputación.

Pese al avance de la investigación, Monetti deberá prestar declaración bajo esta nueva figura penal, aunque por el momento no se dispuso su detención, por lo que continuará en libertad, aunque vinculada al proceso.

Cabe recordar que la acusada se desempeñaba en el área de Cuidados Paliativos y Oncología del Hospital Regional, institución de la que ya fue desvinculada tras conocerse el caso.