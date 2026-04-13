La intendente Fuentes asistió a la clase magistral del programa Santiago crece con vos

Fue en el Nodo Tecnológico y estuvo presente el gobernador Elías Suárez.

Hoy 15:43

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, asistió a la clase magistral con la que se dio inicio oficial al programa provincial "Santiago crece con vos", que estuvo encabezada por el gobernador, Elías Suárez.

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Realizado en el Nodo Tecnológico, el evento también contó con la presencia del jefe de Gabinete, Victor Araujo; la ministra de Educación, Mariela Nassif y miles de jóvenes provenientes de numerosos puntos de la provincia.

Dicho programa está dirigido a personas de entre 18 y 35 años con el propósito de formarlas en diversos oficios y saberes técnicos y digitales que fortalezcan sus oportunidades de desarrollo e inserción laboral.