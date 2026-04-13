Karina Milei acompañó a Adorni en un gesto de respaldo político

La actividad se dio en Casa Rosada mientras aumenta la presión sobre el funcionario.

Hoy 15:24

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió este lunes a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al encabezar una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, a la cual sumó al ministro de Salud, Mario Lugones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras esa recorrida, Karina Milei volvió a dar cuenta del apoyo al funcionario en el exterior de Casa Rosada.

La visita al Malbrán se dio en medio de los escándalos que tienen en foco a Adorni por la compra de departamentos y los vuelos al exterior. El funcionario nacional es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en la Justicia federal.

De hecho, las nuevas fotos de apoyo de este lunes al Jefe de Gabinete se dieron casi al mismo tiempo que la declaración ante la Justicia de las mujeres que figuran como prestamistas en una operación inmobiliaria de Adorni a partir de una hipoteca.

Así, Karina Milei dio otra muestra de que el Gobierno está dispuesto a blindar -al menos por el momento- al cuestionado funcionario.

Las dos mujeres que declararon este lunes ante el fiscal federal Gerardo Pollicita figuran como acreedoras de Adorni, dado que ambas le habrían otorgado una hipoteca “no bancaria” de 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) respaldado con su departamento en Parque Chacabuco.

La operación se dio en el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

El escenario elegido para el nuevo gesto de apoyo a Adorni fue el Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina, lo que posiciona a la Argentina como líder regional en salud pública y fortalece la seguridad sanitaria y científica del país.

El nuevo laboratorio se integrará a la red mundial de laboratorios de máxima seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo, así como para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel nacional y regional.

El Malbrán no fue el único escenario en el que la secretaria general de la Presidencia se mostró junto a Adorni.

Luego participaron juntos de la presentación musical de la Fanfarría del Regimiento de Granaderos a Caballo en el Patio de las Palmeras y en el exterior de la Casa Rosada.