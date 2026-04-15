Conmoción en Turquía: nuevo tiroteo en una escuela dejó varios muertos y heridos

Ocurrió este miércoles en la provincia de Kahramanmaras. Ayer un exalumno entró a los tiros a su excolegio, hirió a 16 personas y se suicidó.

Hoy 09:53

Al menos cuatro personas murieron y veinte resultaron heridas en un nuevo tiroteo en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, en el interior de Anatolia, al sur del país. El ataque ocurrió a unos 200 kilómetros al este de Sanliurfa, donde ayer un exalumno de otro centro escolar hirió a 16 personas antes de suicidarse.

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El gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, indicó que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, murieron en el ataque de este miércoles. También dijo que tres de los veinte heridos están en estado crítico.

El agresor penetró en la escuela portando varias armas y abrió fuego en dos aulas de quinto grado, según el relato de medios turcos. Mientras la policía intervenía para tratar de detener la masacre, el patio se llenó de padres y madres que intentaban averiguar si sus hijos estaban bien.

Aunque en principio se especulaba con que el agresor, un alumno de 14 años, había sido detenido, el gobernador confirmó que el atacante murió durante el tiroteo. Lo que aún no se sabe es si se suicidó o si se disparó accidentalmente al manipular una de las cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía que, según Uyar, utilizó durante el ataque.

El agresor llevaba consigo siete cargadores, por lo que la tragedia podría haber sido aún mayor.

Las autoridades aún no lograron revelar el motivo del ataque ni si está relacionado con el que sucedió el día anterior en una escuela secundaria de la cercana provincia de Saliurfa, donde 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego.

Poco tiempo después de sucedido el ataque, medios turcos informaron de un despliegue de policías y ambulancias en la escuela de enseñanza media (10-14 años) en el distrito de Onikisubat de Kahramanmaras, después de que se escucharan disparos en el lugar. Imágenes de video en la escena mostraron cómo al menos dos personas eran subidas a ambulancias.