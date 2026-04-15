Investigan a Katy Perry tras la denuncia por presunta agresión sexual de Ruby Rose

La policía de Australia inició una investigación por un hecho ocurrido en 2010 en Melbourne.

Hoy 09:16

La policía del estado de Victoria, en Australia, inició una investigación tras una denuncia de presunta agresión sexual contra Katy Perry, realizada por la actriz Ruby Rose.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales citadas por Variety, detectives del equipo de delitos sexuales (SOCIT) investigan un supuesto hecho ocurrido en 2010 en un local nocturno del centro de Melbourne. Desde la fuerza indicaron que, debido a que la causa está en curso, no se brindarán mayores detalles por el momento.

La denuncia fue difundida públicamente por Ruby Rose a través de redes sociales, donde afirmó que el episodio habría ocurrido cuando ambas tenían poco más de 20 años. En la actualidad, la actriz tiene 40 años y la cantante 41.

Ante estas acusaciones, un representante de Katy Perry negó categóricamente los hechos, señalando que se trata de “acusaciones completamente falsas y peligrosas”. Además, sostuvo que la actriz tiene antecedentes de realizar denuncias públicas que han sido rechazadas por las personas involucradas.

Ruby Rose

En publicaciones posteriores, Rose amplió su testimonio con detalles sobre el presunto episodio, aunque previamente había indicado que no tenía intención de realizar una denuncia formal.

Sin embargo, la actriz confirmó posteriormente que completó los reportes correspondientes ante las autoridades, lo que derivó en la apertura de la investigación. Asimismo, explicó que no podrá continuar realizando declaraciones públicas sobre el caso, en cumplimiento con los requerimientos policiales.

El caso permanece bajo investigación y no se han presentado cargos formales hasta el momento.