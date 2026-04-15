SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 23º
EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:54

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Jueves 16 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Borges, Coesa, Borges 1° Ampliación, Borges 2° Ampliación y Borges 3° Ampliación y a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Mailin (dpto. Avellaneda); de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Pozuelos (dpto. Rio Hondo); de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio  Huaico Hondo y sector Costanera Norte de la ciudad Capital; de 14:00 a 17:00 hs afectando a los barrios Belgrano y 8 de Abril de la ciudad Capital y a las localidades de Ayuncha, San José, La Noria, Peral, Puesto de Díaz y El Hoyón. (dptos. Loreto y Atamisqui) y de 15:00 a 18:00hs afectando a las localidades de Vilmer y El Polear (dpto. Zona Banda).

Viernes 17 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de Maco y Maquito (camino de la costa hasta camino de San Esteban); de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de Taboada y San Marcos (dptos. San Martín y Sarmiento); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Díaz y Ardiles  (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Pozo Hondo, Isca Yacu, Bajo Hondo, Cashico, El Churqui, El Bagual y Tacanas (dpto. Jiménez); de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Árraga, Simbol, Villa Silipica, Nueva Francia, Sumamao, San Vicente y La Bajada (dpto. Silípica) y de 13:30 a 16:30 hs afectando a la ciudad de Campo Gallo (dpto. Alberdi).

