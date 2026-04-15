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Los Juríes: ponen en marcha un operativo de emergencia tras las intensas lluvias

El municipio asistió a vecinos afectados por las precipitaciones que superaron los 130 milímetros.

Hoy 09:43

Más de 130 milímetros de lluvia generaron complicaciones en la infraestructura urbana de Los Juríes, lo que motivó la puesta en marcha de un operativo de emergencia coordinado por el municipio. El intendente Javier Carbajal, junto al secretario de Obras Públicas Javier Furman y la presidenta del Concejo Deliberante Evangelina Schiel, supervisaron las tareas en territorio.

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Desde la tarde-noche del martes, las autoridades recorrieron los sectores más afectados, donde se realizaron tareas de asistencia a familias damnificadas, incluyendo la entrega de elementos de contención y la evacuación preventiva en zonas de riesgo. Según informaron, el operativo se mantiene activo de manera permanente y en coordinación con Bomberos y la Policía.

El relevamiento de la situación fue elevado a organismos provinciales, mientras que las cuadrillas municipales continúan trabajando en la limpieza de desagües y en la asistencia directa a los vecinos durante la jornada del miércoles.

Desde el municipio indicaron que el dispositivo de emergencia seguirá en funcionamiento, al tiempo que solicitaron a la población extremar las precauciones al circular y mantenerse informada ante posibles contingencias climáticas.

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