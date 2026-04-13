Los audios del VAR del polémico penal para Boca ante Independiente: "Es clarísimo"

La Liga Profesional publicó la conversación entre Andrés Merlos y el VAR que explica por qué se sancionó la infracción en La Bombonera.

Hoy 15:39

La polémica del empate 1-1 entre Boca e Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 sumó un nuevo capítulo. Este lunes, la Liga Profesional difundió los audios del VAR, donde se detalla el análisis que derivó en el penal sancionado a favor del Xeneize.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El diálogo entre Andrés Merlos, Lucas Novelli y Mariano Ascenzi deja en evidencia el paso a paso de la revisión y cómo se construyó la decisión final que terminó con el gol de Milton Giménez para el empate.

Del “todo pelota” a la revisión en campo

En una primera instancia, Merlos se mostró seguro de su decisión inicial: “Para mí todo pelota”, repitió en más de una ocasión mientras desde el VAR pedían tiempo para analizar las imágenes.

Sin embargo, desde la cabina comenzaron a evaluar distintos ángulos. Novelli fue claro en su explicación: “El que toca primero el balón es el jugador de Boca. El jugador de Independiente pone el pie para bloquear”.

Ante la insistencia del VAR, incluso frenaron al árbitro cuando ya había comenzado a comunicar su decisión a los futbolistas:

“Dame tiempo, Andrés”, le solicitaron mientras continuaban revisando la jugada cuadro por cuadro.

La decisión final: “Es clarísimo el penal”

Luego de observar una toma frontal y otro ángulo clave, Merlos fue llamado a revisar la acción en el monitor. Tras verla, no dejó dudas: “Es clarísimo el penal. Es claro el penal, perfecto. Para mí es penal sin amonestación”.

Antes de confirmar, el árbitro también consultó por el sistema de posición: “¿Está todo limpio?”, preguntó. Desde el VAR respondieron: “El APP está chequeado”.

Con la revisión completada, Merlos volvió al campo de juego y comunicó su decisión: “Se observa que el jugador número 36 de Independiente comete una infracción al jugador número 20 de Boca dentro del área. Decisión final: penal”.

La ejecución quedó en manos de Milton Giménez, quien no falló y marcó el 1-1 definitivo en La Bombonera.

Más allá de la explicación oficial, la jugada continúa generando debate, tanto dentro como fuera del campo, en uno de los partidos más discutidos de la fecha.