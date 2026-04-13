Úbeda evalúa hacer diez cambios en Boca para enfrentar a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores

Tras el empate en el clásico ante Independiente, el DT del Xeneize volverá a poner a los futbolistas titulares en el torneo continental.

Hoy 15:18

Boca afrontará este martes un nuevo compromiso en la Copa Libertadores. Desde las 21, el Xeneize recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos, con la premisa de sumar de a tres tras el empate ante Independiente.

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Luego de haber utilizado un equipo alternativo en el torneo local, Claudio Úbeda decidió volver a apostar por la base titular. El entrenador realizará diez modificaciones respecto al último encuentro, en una clara señal de la importancia que le da al certamen continental.

Marchesín, el único que se mantiene

El único futbolista que repetirá en el once será Agustín Marchesín, quien regresó recientemente de una lesión y ya sumó minutos ante Independiente. El arquero continuará como titular en lugar de Leandro Brey, que había estado desde el arranque en el debut copero en Chile.

La última línea tendrá renovación completa. Volverán Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, en reemplazo de los jugadores que actuaron en el empate frente al Rojo.

En el mediocampo, Boca recupera a su capitán, Leandro Paredes, ausente en el clásico por suspensión. Junto a él se mantendrán como piezas clave Milton Delgado y Santiago Ascacíbar, dos nombres que se consolidaron en el esquema.

Dupla ofensiva confirmada

En ataque, Miguel Merentiel y Adam Bareiro volverán a conformar la dupla titular. El delantero paraguayo llega con confianza tras convertir ante Universidad Católica, mientras que detrás de ellos aparecerá Tomás Aranda, una de las grandes promesas del club, que seguirá sumando rodaje.

La posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.