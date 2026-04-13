La intendente Fuentes supervisó la instalación de nuevos semáforos en la esquina Libertad y Santa Fe

Las autoridades trabajan en mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación del tránsito.

Hoy 15:47

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la instalación de nuevos semáforos en la esquina de las calles Libertad y Santa Fe, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación del tránsito.

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Acompañada por alumnos y docentes de instituciones educativas de la zona, la jefa comunal destacó la importancia de fortalecer el plan integral de ordenamiento urbano, orientado a reducir riesgos y brindar mayor protección tanto a peatones como a conductores.

"Inicialmente, funcionarán con luz amarilla intermitente para facilitar la adaptación de quienes circulan por estas arterias, para entrar en normal funcionamiento el próximo viernes desde las 00 horas", explicó.

"Llevamos instalados semáforos en 61 nuevas intersecciones de la ciudad, priorizando las áreas en las que existen escuelas u organizaciones sociales que requieren este tipo de ordenamiento”, indicó.

La Ing. Fuentes remarcó que "cumplir las normas de tránsito demuestra respeto y ayuda a que todos podamos circular de forma más segura, cuidando nuestra propia vida y la de los demás".

En esta oportunidad, los técnicos municipales colocaron cabezales con ópticas led, cableados, decrementadores, columnas, pescantes normalizados y controladores aptos para onda verde, con un sistema de dos tiempos y tecnología de última generación.

Los próximos días, las direcciones de Tránsito y de Electricidad instalarán nuevos semáforos en otras intersecciones de la ciudad, entre las que se encuentran las de Libertador y Formosa, Solís y Solano de Paz y 24 de septiembre y Avellaneda, entre otras.