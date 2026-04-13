Caso Adorni: las prestamistas declararon que el jefe de Gabinete aún les debe US$70 mil

Graciela Molina y Victoria Cancio testificaron en Comodoro Py y ratificaron el préstamo de US$100 mil para la compra del departamento en Caballito.

Hoy 13:38

La causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un nuevo capítulo con la declaración de las mujeres que le otorgaron un préstamo para la compra de una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires.

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Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes prestaron testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py.

Durante su declaración, ambas ratificaron el otorgamiento de una hipoteca privada —no bancaria— por un total de 100.000 dólares en noviembre de 2024, destinada a la compra del departamento ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito, frente a Parque Chacabuco.

En ese marco, señalaron que el funcionario aún mantiene una deuda de 70.000 dólares más intereses, en el marco de un acuerdo que contempla pagos en cuotas mensuales y cuyo vencimiento final fue fijado para noviembre de este año.

Según detallaron, el crédito se otorgó con una tasa del 11% anual, con un aporte de 85.000 dólares por parte de Molina y de 15.000 dólares por Cancio.

Por su parte, la Justicia busca determinar si las prestamistas —ambas integrantes de la Policía Federal— contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicha operación, al tiempo que intenta reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados.

En paralelo, la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación, sostuvo que no existieron préstamos en efectivo y que se trató de una compra en cuotas, es decir, un financiamiento directo entre privados y no un crédito externo.

La investigación continuará en los próximos días con nuevas declaraciones. Para el miércoles está prevista la presentación de otras dos acreedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, vinculadas a la misma operación inmobiliaria.

Cabe recordar que la semana pasada también declaró por videollamada el exfutbolista Hugo Morales, quien fue el propietario original del inmueble antes de venderlo a las mujeres que luego concretaron la operación con el funcionario.

La causa, que se encuentra en una etapa clave, busca esclarecer el origen de los fondos y determinar si existieron irregularidades en las operaciones patrimoniales del jefe de Gabinete.