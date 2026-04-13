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Se realizó un operativo de fumigación en el Mercado Unión

La comuna ejecutó tareas para controlar vectores y mejorar las condiciones sanitarias en el tradicional espacio comercial.

Hoy 15:00

La Municipalidad de La Banda llevó a cabo una fumigación en el sector de comida del Mercado Unión, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de higiene, salubridad y seguridad tanto para los comerciantes como para los vecinos que concurren diariamente a este espacio.

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Las tareas incluyeron la fumigación completa como parte de un plan preventivo destinado a reducir la presencia de insectos y vectores, y a mantener ambientes saludables.

Esta intervención forma parte de las acciones permanentes que impulsa el municipio para el cuidado de la salud pública y el ordenamiento de los espacios comerciales, atendiendo las necesidades de uno de los puntos de mayor concurrencia de la ciudad.

Desde la gestión municipal se destacó la importancia de continuar realizando este tipo de trabajos de manera periódica, reafirmando el compromiso con el bienestar de la comunidad y la mejora constante de los servicios públicos.

Estas políticas se desarrollan en el marco de los lineamientos impulsados por la gestión del intendente Roger Nediani, orientados a fortalecer la prevención sanitaria y el cuidado de los espacios públicos de La Banda.

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