En vivo: Defensa y Justicia y Talleres se miden en un duelo clave pensando en los playoffs

El Halcón y la T llegan golpeados, pero dentro de zona de clasificación y con la necesidad de volver al triunfo.
Defensa y Justicia recibirá este lunes a Talleres de Córdoba desde las 16.30 en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un cruce clave pensando en la clasificación a los playoffs. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO ► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
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