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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 26º
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En vivo: Defensa y Justicia y Talleres se miden en un duelo clave pensando en los playoffs

El Halcón y la T llegan golpeados, pero dentro de zona de clasificación y con la necesidad de volver al triunfo.

Hoy 16:08

Defensa y Justicia recibirá este lunes a Talleres de Córdoba desde las 16.30 en el estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un cruce clave pensando en la clasificación a los playoffs.

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