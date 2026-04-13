Superclásico: River confirmó cómo será la venta de entradas para enfrentar a Boca en el Monumental

El Millonario oficializó el cronograma para conseguir tickets de cara al duelo ante el Xeneize en el Monumental.

Hoy 17:19

El Superclásico entre River y Boca comienza a jugarse fuera de la cancha y el club de Núñez ya confirmó cómo será la venta de entradas para el partido del próximo domingo en el Estadio Monumental.

A partir de este martes 14 de abril, los hinchas podrán asegurarse un lugar en un estadio que estará colmado con más de 85 mil personas.

El expendio se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma RiverID y estará habilitado únicamente para socios, socios comunitarios y abonados. No habrá venta para no socios, en una medida que busca priorizar a quienes forman parte de la institución.

En primer lugar, los socios tendrán prioridad desde el martes 14 a las 10, momento en el que podrán adquirir su ubicación. Una vez concretada la compra, el acceso se cargará automáticamente en su perfil de RiverID.

Más tarde, ese mismo día desde las 17, será el turno de los socios y socios comunitarios (Somos River), quienes podrán acceder al remanente disponible bajo la misma modalidad digital.

Por su parte, los socios vitalicios deberán gestionar su ubicación entre el jueves 16 a las 10 y el viernes 17 a las 17. En este caso, deberán ingresar a RiverID y seleccionar su sector, ya sea en plateas San Martín Baja, Belgrano Baja o tribunas, siempre sujeto a disponibilidad.

Desde el club remarcaron que ya no habrá ingreso automático para vitalicios, por lo que será obligatorio realizar el trámite previo para poder asistir al estadio.

De esta manera, River dejó todo listo para un Monumental repleto en una nueva edición del Superclásico, uno de los partidos más convocantes del fútbol mundial.