Pagó US$117 por un número de rifa y se ganó un Picasso original valuado en US$1.000.000

Ari Hodara, el ingeniero parisino de 58 años que se hizo con la obra, manifestó que al principio dudó de la veracidad del premio. “Me enteré de casualidad”, reconoció.

Hoy 05:24

Ari Hodara, un ingeniero parisino de 58 años, se ganó una obra de Pablo Picasso valuada en US$1.000.000 luego de pagar un boleto de rifa por US$117. Se trata de la obra “Cabeza de una mujer”, un retrato de Dora Maar, musa y pareja del artista durante muchos años, pintado en 1941.

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“¿Cómo compruebo que esto es real?”, se preguntó Hodara después de que los organizadores se pusieran en contacto con él una vez finalizado el sorteo en París. El hombre de 58 años se describió a sí mismo como un aficionado al arte con un apego por Picasso.

Además, relató que compró su boleto el fin de semana, después de enterarse por casualidad de la rifa, mientras comía en un restaurante.

Organizada por la casa de subastas Christie’s, el sorteo de la tercera edición de la rifa “1 Picasso por 100 euros” se realizó de manera virtual, ofreciendo la posibilidad de ganar un cuadro del artista español valuado en un millón de dólares.

Según los organizadores, se vendieron 120.000 boletos en todo el mundo y se logró recaudar US$14.000.000. De esa suma, un millón será destinado a Opera Gallery, firma internacional de compraventa de arte que era propietaria del cuadro y el resto se destinará a la investigación contra el alzhéimer.

Consultado sobre qué hará con el cuadro, Hodara dijo que “en un principio, creo que lo aprovecharé y me lo quedaré”. Luego comentó que a la primera persona que le contó sobre el premio fue su esposa.

Gilles Dyan, fundador de la galería, señaló que ofreció un precio preferencial por la pintura, cuyo precio al público era de poco más de 1,5 millones de dólares.

Los otros ganadores

En la edición 2013 de “1 Picasso por 100 euros”, un hombre de Pensilvania que trabajaba en un negocio de rociadores contra incendios ganó la primera rifa y se quedó con el cuadro “El hombre del sombrero”, que el maestro español pintó en 1914 durante su periodo cubista.

En 2020, el cuadro “Naturaleza Muerta” de Picasso quedó en manos de Claudia Borgogno, una contadora italiana que recibió el boleto ganador como regalo de Navidad de su hijo.

Pintado en 1921, ese cuadro fue adquirido del multimillonario coleccionista de arte David Nahmad, quien sostuvo en una entrevista con The Associated Press que Picasso habría aprobado que su obra se rifara. Pablo Picasso murió en 1973.

El robo en el Louvre

A fines del año pasado, París también fue noticia en el mundo del arte, pero no precisamente por una rifa. En un espectacular y brevísimo asalto cometido el domingo 20 de octubre en el Museo del Louvre, una banda de ladrones se llevaron joyas de un valor patrimonial e histórico “inestimable”, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez. Por el hecho, las autoridades dispusieron el cierre del museo por 24 horas, mientras que los asaltantes consiguieron escapar.

El ministro, que calificó el robo de “importante”, explicó que el mismo fue llevado a cabo con la ayuda de una plataforma elevadora colocada sobre un camión.

El robo fue cometido en apenas siete minutos, “muy rápido, por un equipo experimentado”, aseguró el ministro. Los delincuentes entraron en el museo utilizando una plataforma elevadora sobre un camión, forzaron una ventana y se fugaron en motos.