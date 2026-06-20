Con un tanto de Salah, Egipto le ganó a Nueva Zelanda y quedó primero

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Egipto 3
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Uruguay 2
Cabo Verde 2
FINALIZADO
14:00 Grupo J
Argentina -
Austria -
22 / 06 / 2026
18:00 Grupo I
Francia -
Irak -
22 / 06 / 2026
21:00 Grupo I
Noruega -
Senegal -
22 / 06 / 2026
00:00 Grupo J
Jordania -
Argelia -
23 / 06 / 2026
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 14:00 Grupo J
Argentina
vs
Austria
22 / 06 / 2026 18:00 Grupo I
Francia
vs
Irak
22 / 06 / 2026 21:00 Grupo I
Noruega
vs
Senegal
23 / 06 / 2026 00:00 Grupo J
Jordania
vs
Argelia
23 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Ghana
23 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Panamá
vs
Croacia
23 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Colombia
vs
RD Congo
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Suiza
vs
Canadá
24 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Bosnia Herzegovina
vs
Qatar
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Escocia
vs
Brasil
24 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Marruecos
vs
Haití
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Republica Checa
vs
México
24 / 06 / 2026 22:00 Grupo A
Sudáfrica
vs
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Ecuador
vs
Alemania
25 / 06 / 2026 17:00 Grupo E
Curazao
vs
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Japón
vs
Suecia
25 / 06 / 2026 20:00 Grupo F
Túnez
vs
Países Bajos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Turquía
vs
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 23:00 Grupo D
Paraguay
vs
Australia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Escocia 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Haití 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Paraguay 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Australia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Curazao 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Ecuador 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Costa de Marfil 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Japón 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Suecia 1 0 0 1 1 5 -4 0
4 Túnez 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Egipto 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Cabo Verde 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Uruguay 1 0 1 0 2 2 0 1
4 Arabia Saudita 1 0 0 1 0 4 -4 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Con un tanto de Salah, Egipto le ganó a Nueva Zelanda y quedó primero

En el BC Place de Vancouver, se impuso por 3 a 1 por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.

21/06/2026
Egipto festejo
Egipto festejo

Egipto pasó de la preocupación a la euforia en cuestión de minutos y logró una valiosa victoria por 3 a 1 sobre Nueva Zelanda en un partido cambiante y cargado de emociones. El equipo comandado por Mohamed Salah reaccionó en el segundo tiempo, dio vuelta el marcador y se acomodó como líder del Grupo G, quedando a un paso de avanzar a la siguiente fase del torneo.

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Contra los pronósticos, Nueva Zelanda fue superior durante la primera mitad. Con un funcionamiento ordenado y dinámico, los oceánicos encontraron espacios para lastimar y aprovecharon una pelota detenida para abrir el marcador. Finn Surman ganó de cabeza dentro del área y puso el 1 a 0, mientras los africanos mostraban muchas dificultades para generar juego y dependían de las apariciones aisladas de Salah y Omar Marmoush.

El complemento mostró una versión completamente distinta de Egipto. Liderado por Salah, el conjunto africano tomó el control del partido y comenzó a generar las situaciones que no había encontrado en los primeros 45 minutos. El premio llegó con el empate convertido por Ziko, que devolvió la confianza a su equipo.

Con el impulso de la igualdad, Egipto fue por más y encontró la remontada gracias a una gran combinación entre Salah y sus compañeros de ataque. El capitán africano apareció con toda su jerarquía para marcar el 2 a 1, mientras que poco después Trezeguet sentenció el 3 a 1 definitivo, cerrando una victoria que puede resultar decisiva en la lucha por la clasificación.

El triunfo le permitió a Egipto conseguir su primera victoria en el Mundial 2026, quedar como líder del Grupo G y acercarse a los 16avos de final. En cambio, Nueva Zelanda, que había ilusionado con un gran primer tiempo, dejó escapar una oportunidad importante y deberá jugarse sus chances en la última fecha.

TEMAS Nueva Zelanda Egipto Mundial 2026
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