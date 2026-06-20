Con un tanto de Salah, Egipto le ganó a Nueva Zelanda y quedó primero

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En el BC Place de Vancouver, se impuso por 3 a 1 por la segunda fecha del Grupo G de la Copa del Mundo.
Egipto pasó de la preocupación a la euforia en cuestión de minutos y logró una valiosa victoria por 3 a 1 sobre Nueva Zelanda en un partido cambiante y cargado de emociones. El equipo comandado por Mohamed Salah reaccionó en el segundo tiempo, dio vuelta el marcador y se acomodó como líder del Grupo G, quedando a un paso de avanzar a la siguiente fase del torneo.
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Contra los pronósticos, Nueva Zelanda fue superior durante la primera mitad. Con un funcionamiento ordenado y dinámico, los oceánicos encontraron espacios para lastimar y aprovecharon una pelota detenida para abrir el marcador. Finn Surman ganó de cabeza dentro del área y puso el 1 a 0, mientras los africanos mostraban muchas dificultades para generar juego y dependían de las apariciones aisladas de Salah y Omar Marmoush.
El complemento mostró una versión completamente distinta de Egipto. Liderado por Salah, el conjunto africano tomó el control del partido y comenzó a generar las situaciones que no había encontrado en los primeros 45 minutos. El premio llegó con el empate convertido por Ziko, que devolvió la confianza a su equipo.
Con el impulso de la igualdad, Egipto fue por más y encontró la remontada gracias a una gran combinación entre Salah y sus compañeros de ataque. El capitán africano apareció con toda su jerarquía para marcar el 2 a 1, mientras que poco después Trezeguet sentenció el 3 a 1 definitivo, cerrando una victoria que puede resultar decisiva en la lucha por la clasificación.
El triunfo le permitió a Egipto conseguir su primera victoria en el Mundial 2026, quedar como líder del Grupo G y acercarse a los 16avos de final. En cambio, Nueva Zelanda, que había ilusionado con un gran primer tiempo, dejó escapar una oportunidad importante y deberá jugarse sus chances en la última fecha.