Lilia Lemoine criticó a Victoria Villarruel y la vice la cruzó: “Escupe huevadas al por mayor”

La diputada libertaria había dicho que la titular de la Cámara alta "solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años". La pelea se inició a partir de una publicación en Instagram y rápidamente se trasladó a X.

Hoy 05:15

Entre pedidos de silencio y acusaciones por "falta de condiciones" y de "integrar una lista sábana", Victoria Villarruel y Lilia Lemoine disputaron el martes un nuevo round a través de las redes.

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En el marco de diálogo ya totalmente fracturado entre Javier Milei y su vice, la diputada libertaria sostuvo que la titular de la Cámara alta "solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años" y "no pudo". Pero, la respuesta no tardó en llegar. "Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias", cruzó Villarruel.

Todo se inició a partir de un video de Instagram que subió Ariel Aguilera, un concejal de Morón. En las imágenes, Aguilera mostraba cómo cortaba varias fotos del Presidente junto a Victoria Villarruel -entre ellas una boleta de la campaña 2023-, para separar a ambos miembros del Ejecutivo. Mientras lo hacía, cuestionaba al mandatario por algunas de sus políticas y los escándalos que lo salpicaron al Gobierno en el último tiempo.

La publicación incluía, además, un texto en el que el concejal expresaba su "contundente e indeclinable apoyo a la vicepresidente de la Nación contra la campaña de ataques y difamaciones del Presidente y su séquito".

El mensaje no quedaba ahí. El diputado sostenía, además, que Villarruel "representa el futuro de nuestra nación". "Ya no se puede detener. Es una realidad que continuará creciendo frente a la corrupción y políticas que viene desarrollando el gobierno", afirmó en la publicación.

La vicepresidenta decidió repostear en sus historias el mensaje del concejal de Morón, y la publicación no pasó inadvertida para un internauta, el abogado Hernán Saivane, quien tomó una captura y la llevó a X, terreno de batalla predilecto de la militancia liberal.

Allí, apuntó contra la vice al sostener que si no forma parte del rumbo del gobierno, "debe dejar su cargo", a la vez que etiquetó a Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia y a Lemoine.

La diputada no dejó pasar la transgresión de la vice. A través de su propia cuenta y replicando la publicación que la había etiquetado, arremetió contra la Villarruel al sostener que "se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei" y que en ese sentido "solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años". "No pudo. No le dan las neuronas", disparó.

A continuación, Lemoine afirmó que a la presidenta de la Cámara alta "la domina el vicio del poder" y que "se creyó en la cima". "Pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor...", sentenció la diputada libertaria.

La respuesta de Lemoine fue, a su vez, levantada por otra usuaria, la socióloga Laura Etcharren, quien enarboló una primera defensa de la vice. "¿No le parece un exceso pedirle a una Vicepresidente silencio por cuatro años?", le espetó a Lemoine, también a través de la tuitósfera. La investigadora sostuvo además, que a Villarruel "la quisieron llevar al ostracismo y les salió mal".

Finalmente, este martes Villarruel agradeció la defensa de la socióloga. En su tuit, aprovechó además para, indirectamente, responderle a Lemoine por sus palabras.

"Gracias Laura por la defensa", comenzó la vice. Pero, a continuación, se avocó a la réplica contra la diputada libertaria y expresó: "La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana".

Y sentenció: "Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias".

Una pelea que viene de arrastre

Los cruces entre Villarruel y Lemoine tienen larga data. En 2024, la diputada había cruzado a la vice por no pronunciarse en el marco de la polémica que se levantó por la visita de seis diputados libertarios a Alfredo Astiz y un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

“Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¡Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó!”, sostuvo Lemoine en ese momento durante un programa radial.

A principios de 2025, Lemoine también había llamado "garrapata" y "sanguijuela" a la vice y la acusó de "chupar la popularidad del otro", en referencia a Javier Milei.

En julio del mismo año, cuando se viralizaron comentarios de Villarruel contra el Presidente en Instagram, Lemoine arremetió de nuevo: "Cuesta creer que esté escribiendo sobria", sostuvo en esa oportunidad.

Ahora, varios meses después, un nuevo round está sobre el ring libertario. Una pelea que parece, tendrá más cantidad de capítulos.