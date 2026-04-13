Lo detuvieron luego de cometer un violento robo a mano armada en un comercio

El sospechoso, de 25 años, era buscado desde febrero por un asalto en el barrio Centro, en La Banda. Fue capturado tras una investigación y tareas de vigilancia policial.

Hoy 18:05

Un hombre de 25 años fue detenido en la ciudad de La Banda acusado de haber participado en un violento robo a mano armada ocurrido en febrero pasado en un comercio del barrio Centro. El procedimiento fue concretado por efectivos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia.

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El hecho que originó la investigación se registró el 19 de febrero de 2026, alrededor del mediodía, cuando dos delincuentes con los rostros cubiertos irrumpieron en un local comercial. Según la denuncia, los asaltantes amenazaron a la empleada con un arma blanca y se apoderaron de la recaudación del día, estimada en unos 70 mil pesos, para luego darse a la fuga a pie.

A partir de ese momento, la Policía inició una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios. Con estos elementos, lograron identificar a uno de los presuntos autores del asalto.

En el marco de la causa, se realizaron allanamientos en el domicilio del sospechoso, aunque los resultados fueron negativos. Ante esta situación, la Justicia ordenó su captura a nivel nacional, ya que el acusado permanecía prófugo.

Finalmente, tras un trabajo de vigilancia discreta, los efectivos lograron ubicar al joven en la vía pública, en inmediaciones del barrio Juan Perón, donde fue detenido sin incidentes.

El acusado quedó a disposición de la Justicia interviniente, mientras la investigación continúa para dar con el segundo implicado en el robo.