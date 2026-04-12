Central Córdoba afronta una complicada visita a Vélez con la necesidad de reaccionar en el Torneo Apertura

El Ferroviario atraviesa un momento complicado y buscará volver al triunfo esta noche ante un Fortín que quiere recuperar la cima de la Zona A.

Hoy 08:33

Central Córdoba afrontará esta noche una parada brava cuando visite a Vélez desde las 21.30 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El equipo santiagueño llega golpeado y necesita sumar para cortar su mala racha.

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El Ferroviario se ubica 13° con 12 puntos y acumula dos derrotas consecutivas: una dura goleada por 5-0 ante Estudiantes en La Plata y la caída como local por 3-1 frente a Newell’s. El presente obliga al equipo de Lucas Pusineri a reaccionar para no perder terreno en la tabla.

Además, el entrenador tendrá complicaciones para armar el equipo, ya que Alejandro Maciel y Juan Pablo Pignani no estarán disponibles por suspensión.

El que volverá al arco es Alan Aguerre, tras la dolencia en la rodilla que lo marginó del partido pasado ante Newell's.

Del otro lado, Vélez también llega con la necesidad de ganar, pero con otro objetivo. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto perdió la cima de la Zona A tras el triunfo de Estudiantes, pero si suma de a tres volverá a lo más alto con 25 puntos y quedará muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

El Fortín, que viene de avanzar en la Copa Argentina tras eliminar a Deportivo Armenio, no atraviesa su mejor momento en el torneo local, donde suma dos derrotas seguidas. Sin embargo, recupera a Lucas Robertone, quien dejó atrás una distensión y estará a disposición.

Datos del partido