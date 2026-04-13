Marvel apunta a Sydney Sweeney para un papel clave en el reinicio de los X-Men

Marvel Studios ya trabaja en el esperado reinicio de X‑Men y un nuevo rumor ha disparado la ilusión de los fans: Sydney Sweeney sería la principal candidata para interpretar a Emma Frost en el UCM.

Hoy 07:12

Marvel Studios proyecta reforzar su presencia en 2026 con producciones de alto perfil como Spider-Man: Brand New Day y Vengadores: Doomsday. Sin embargo, otro de los proyectos que genera expectativa entre el público es el reinicio de los X-Men, que estaría a cargo del director de Thunderbolts.

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En este contexto, distintos reportes señalan la posibilidad de incorporar a Sydney Sweeney para interpretar a Emma Frost, uno de los personajes más reconocidos del universo mutante.

De acuerdo con el informante conocido como MyTimeToShineHello, especializado en contenidos vinculados al cine de superhéroes, Sweeney sería la principal candidata para el papel. La actriz ya tuvo una participación previa en el género con Madame Web, aunque la película recibió críticas mayormente negativas.

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En la actualidad, Sweeney se posiciona como una de las intérpretes con mayor proyección en Hollywood. Entre sus trabajos recientes se encuentran La criada y Christy. Además, está previsto su regreso a la televisión con la tercera temporada de Euphoria.

Su agenda también incluye futuros proyectos como la adaptación de Gundam, junto a producciones como Echo Valley, Scandalous!, Barbarella y una secuela de La criada. Este nivel de actividad podría representar un factor a considerar en caso de una eventual incorporación al proyecto de Marvel.

¿Quién es Emma Frost?

Emma Frost es un personaje introducido en 1980 durante la etapa de Chris Claremont en la serie de los X-Men. Inicialmente vinculada al Club Fuego Infernal, se caracteriza por su elevada inteligencia y habilidades como telépata de nivel omega, además de su capacidad para transformar su cuerpo en diamante orgánico, lo que le otorga una alta resistencia física.

Aunque fue concebida originalmente como antagonista, con el tiempo el personaje evolucionó hacia roles más complejos, consolidándose como una figura ambigua dentro del universo mutante y participando en distintas etapas como líder y mentora de nuevos grupos de X-Men.