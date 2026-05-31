¡Cuidate Dibu! El arquero de la Selección Argentina mostró cómo está su mano lesionada a días el Mundial

Emiliano Martínez compartió imágenes junto a su familia antes de sumarse a la concentración en Kansas con una foto reveladora.

Hoy 12:52

Mientras la Selección Argentina ya comenzó a instalarse en Kansas City para afrontar el Mundial 2026, una de las principales preocupaciones pasa por la recuperación de Emiliano Martínez. Y fue el propio arquero quien aportó una señal alentadora sobre su estado físico a través de una publicación en redes sociales.

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El marplatense compartió una serie de fotografías junto a su familia en sus últimas horas de descanso antes de incorporarse al plantel de Lionel Scaloni, dejando al descubierto cómo evoluciona la lesión que sufrió recientemente en su mano derecha.

Las imágenes muestran que el arquero mantiene un importante vendaje que inmoviliza el dedo fracturado durante la entrada en calor de la final de la Europa League, torneo que conquistó con Aston Villa.

Cómo está la mano del Dibu

En las fotografías publicadas en Instagram puede verse que Martínez tiene tres dedos inmovilizados mediante una técnica conocida como "buddy taping", utilizada habitualmente en lesiones óseas y articulares.

El procedimiento consiste en unir el dedo lesionado a otro sano para limitar los movimientos y favorecer la recuperación.

En el caso del arquero argentino, solamente quedaron libres el pulgar y el índice, mientras el resto permanece protegido para evitar esfuerzos que puedan afectar la consolidación de la fractura.

Las postales muestran al campeón del mundo disfrutando de momentos familiares junto a su esposa, Mandinha, y sus hijos Ava y Santi, tanto en la pileta como durante distintas actividades recreativas.

Qué puede hacer y qué no durante la recuperación

A pesar de la lesión, Martínez continúa entrenándose físicamente con normalidad.

Según trascendió, puede realizar todos los trabajos vinculados a la preparación física general y al fortalecimiento muscular, aunque todavía no está autorizado para desarrollar tareas específicas de arquero que impliquen utilizar la mano afectada.

La prioridad médica es evitar que la articulación lesionada soporte cargas o impactos mientras el hueso termina de consolidarse.

Se perderá los amistosos, pero apunta al debut

Debido a esta situación, el arquero no estará disponible para los amistosos preparatorios frente a Honduras, el próximo 6 de junio en Texas, ni ante Islandia, el 9 de junio en Alabama.

Sin embargo, en el cuerpo técnico son optimistas y consideran que llegará con posibilidades de estar presente en el debut mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El mensaje del arquero

Junto a las imágenes, Martínez dejó un mensaje cargado de emoción y agradecimiento hacia su entorno más cercano. "La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible".

A 16 días del estreno de Argentina en la Copa del Mundo, el Dibu continúa con su recuperación y trabaja contrarreloj para estar bajo los tres palos cuando la Albiceleste inicie la defensa del título conseguido en Qatar 2022.