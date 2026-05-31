Loreto: realizaron múltiples allanamientos, detención y bienes recuperados

Trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N.º 27, junto a efectivos de la brigada interna, prevención y Policía Científica de la Departamental N.º 9.

Hoy 13:25

Las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias realizadas por distintos damnificados, lo que permitió a los investigadores establecer el modus operandi utilizado y avanzar en la identificación de los presuntos autores.

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Entre los hechos denunciados, una vecina del barrio Participación informó el robo de una bicicleta rodado 29 marca SLP, valuada en aproximadamente 480.000 pesos, además de una garrafa de 10 kilos y una pala ancha que fueron sustraídas desde el patio de su vivienda.

Por otra parte, el propietario de un kiosco ubicado en el barrio Eva Perón denunció que delincuentes ingresaron por la fuerza a su comercio y se llevaron una balanza comercial, una cortadora de fiambre y varias cajas de encendedores.

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Los elementos de prueba recolectados durante la investigación apuntaron hacia una banda conocida en el ámbito delictivo local. Con la información reunida, la Fiscalía interviniente solicitó y obtuvo las órdenes judiciales correspondientes para realizar los procedimientos, sumado a qué, según la investigación, el detenido habría actuado junto a otro sujeto que fue capturado días atrás en el marco de las mismas causas.

Los allanamientos se llevaron a cabo de manera simultánea a las 8 de la mañana de este viernes en viviendas de los barrios Las Chacras y Remanso. Como resultado, se concretó la detención del sospechoso en un domicilio del barrio Las Chacras y el secuestro preventivo de diversos bienes que tendrían relación directa con los robos denunciados.

La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía interviniente para determinar la posible participación de otras personas y avanzar en el esclarecimiento total de los hechos.