Con el sueño de la cuarta estrella, la Selección Argentina llegó a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026

La Albiceleste arribó a Norteamérica para iniciar la preparación final antes del debut frente a Argelia.

Hoy 13:33

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni arribó a Kansas City, ciudad que funcionará como base operativa del equipo durante la primera fase del Mundial 2026.

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La delegación despegó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 2.15 de la madrugada a bordo de un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó en territorio estadounidense poco después de las 13 (hora argentina).

El traslado se realizó en el Airbus A330 matrícula LV-KAN, conocido como "El Avión Más Argentino del Mundo", una aeronave especialmente intervenida con imágenes y símbolos vinculados a la Selección nacional.

Los primeros jugadores en llegar a Estados Unidos

En el vuelo viajaron 18 futbolistas de la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo.

Entre ellos estuvieron los defensores Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi y Valentín Barco.

También formaron parte del contingente los mediocampistas Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada y Nico Paz.

En ataque viajaron Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, José Manuel López y el juvenil Nico Paz.

Los ocho futbolistas que se sumarán en Kansas

Durante las próximas horas se incorporarán directamente a la concentración otros ocho jugadores convocados por Scaloni.

La lista incluye a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes llegan desde la MLS, además de Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Juan Musso y Facundo Medina, procedentes de distintas ligas europeas.

Sparrings y reservas de emergencia

La delegación argentina también viajó acompañada por un grupo de jóvenes futbolistas que actuarán como sparrings durante los entrenamientos.

Los elegidos fueron Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez Sarsfield).

Además, como reservas de emergencia, fueron incluidos Agustín Giay (Palmeiras) y Nicolás Capaldo (Hamburgo).

El cuerpo técnico que busca otra hazaña

Junto al plantel también viajó el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, acompañado por sus colaboradores históricos Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala.

La estructura se completa con el entrenador de arqueros Martín Tocalli, el preparador físico Luis Martín y el analista de video Matías Manna, integrantes fundamentales del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección.

Un avión especial para acompañar el sueño mundialista

La aeronave utilizada para el traslado fue presentada recientemente por Aerolíneas Argentinas y cuenta con una estética inspirada en el seleccionado nacional.

El diseño incluye el número 10, en referencia a Lionel Messi, el patrón oficial de la camiseta desarrollada por Adidas, la cinta de capitán sobre los motores y las tres estrellas que representan los títulos mundiales obtenidos por Argentina.

Según informó la compañía, el avión continuará operando durante todo el Mundial en rutas internacionales y vuelos especiales vinculados al torneo.

Los amistosos previos

La Albiceleste llegó a Norteamérica y ya el lunes a primera hora se entrenará en los campos de práctica, una rutina que repetirá hasta el jueves. El viernes emprenderán el viaje a Texas, donde el sábado se medirán con Honduras en College Station en el primer amistoso previo. El domingo continuará entrenándose en Texas y el lunes se dirigirá a Alabama -aún más al este- para la prueba del martes 9 en Auburn con Islandia.

Ese mismo día, el grupo retornará a Kansas para trabajar hasta el debut mundialista del martes 16 de junio con Argelia en esa misma ciudad. Con Austria el lunes 22, la acción se trasladará a Arlington, Texas, y también habrá vuelta inmediata al búnker de Kansas. El sábado 27, ante Jordania, se repetirá escenario, y habrá que ver dado que se trata de un partido de última hora si se toman el chárter esa madrugada o pasan la noche allí.

La idea, claro está, es permanecer en Estados Unidos hasta el último día del torneo y en Kansas por lo menos hasta los cuartos de final.

El camino de Argentina en la fase de grupos

Kansas City será el punto de partida del sueño argentino en el Mundial 2026.

El debut está programado para el 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la Albiceleste viajará a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania, los otros rivales del Grupo J.

Con Lionel Messi preparado para disputar su sexta Copa del Mundo y una base consolidada de campeones del mundo, Argentina ya inició su recorrido en busca de una nueva hazaña que le permita sumar la cuarta estrella a su escudo.