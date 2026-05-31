La Policía aprehendió a dos sujetos acusados de robo y recuperó bienes sustraídos

Los uniformados establecieron que los sospechosos habían vendido los elementos sustraídos y les informaron a los compradores sobre el origen ilícito de los bienes.

Hoy 13:19

Dos jóvenes, de 21 y 23 años, mencionados como sospechosos en una investigación policial, fueron puestos a disposición de la Justicia luego de que personal de la Comisaría Comunitaria N° 43, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 11, los individualizara en la vía pública. Asimismo, las averiguaciones realizadas permitieron recuperar diversos elementos que los mencionados ya habían comercializados entre sus vecinos.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 17 hs del viernes cuando los efectivos desarrollaban tareas investigativas en torno a una causa, en la cual una mujer de 43 años denunció el robo de una bomba de agua desde su domicilio e indicó además, que sospechaba de su hijo y de su sobrino.

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La investigación en curso tuvo sus frutos cuando los uniformados observaron a los jóvenes sobre la calle General Roca del barrio San Pantaleón, en Pampa de los Guanacos, mientras caminaban por la zona y procedieron a su identificación y traslado a sede policial, al certificar que ambos estaban vinculados al robo en cuestión.

En la continuidad de las diligencias se constató también que estos estarían involucrados en el robo a una vivienda sin moradores del barrio San Pantaleón, a donde habrían ingresado durante la madrugada del miércoles último, luego de violentar una puerta principal de acceso.

En este segundo caso, obra una denuncia de la hermana del propietario del inmueble quien habría dejado asentado ante la autoridad policial que desconocidos se llevaron una alacena de melamina marrón, un ropero de una puerta y dos cajones, un inodoro y un lavatorio de baño.

Precisamente, tras entrevistarse con vecinos del barrio, los uniformados lograron establecer que los sospechosos habían comercializado los elementos sustraídos en las inmediaciones. Ante esta situación, les informaron a los compradores sobre el origen ilícito de los bienes por lo que realizaron la entrega voluntaria de los mismos, procediéndose al secuestro de la totalidad de los elementos mencionados.

Al tomar conocimiento de los procedimientos realizados, la fiscalía de turno dispuso que los jóvenes permanecieran alojados en sede policial en calidad de aprehendidos, quedando los bienes secuestrados a resguardo de la Justicia en el marco de las actuaciones de rigor.