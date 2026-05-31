Añatuya: cayó un joven tras un intento de robo en una vivienda del barrio Manzione

El individuo habría intentado forzar el ingreso a un domicilio y, al no lograrlo, robó focos del frente y una tarjeta de memoria de una cámara.

Hoy 13:33

El hecho ocurrió alrededor de la 01:20, cuando un llamado a la sala de monitoreo policial alertó sobre un ilícito en proceso. La denunciante, María Fernanda Quiñónez, solicitó la presencia urgente de los efectivos tras advertir la presencia de un intruso en su domicilio.

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Al arribar al lugar, personal de la División Prevención fue informado por la víctima que un sujeto había intentado forzar los ingresos a la vivienda con fines de robo. Al no lograr ingresar, el individuo sustrajo dos focos LED del frente del inmueble y posteriormente retiró la tarjeta de memoria de una cámara de seguridad instalada en la galería.

Sin embargo, la maniobra no impidió su identificación, ya que la damnificada aportó una fotografía y una descripción precisa de la vestimenta del sospechoso: pantalón de jogging gris, zapatillas blancas y campera con detalles visibles en el frente.

Con esos datos, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, en inmediaciones de calles Guillermo Véliz y Eva Perón, los uniformados lograron divisar a un joven que coincidía con las características aportadas.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar a la carrera, aunque fue rápidamente interceptado y reducido por los efectivos. Durante la requisa, se le secuestró uno de los focos LED sustraídos y un encendedor.

El aprehendido fue identificado como Alberto Alexandro Bravo, alias “Pitingo”, de 19 años, con domicilio en calle Ernesto Abregú.

Finalmente, fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 41, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.