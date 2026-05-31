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Empleado municipal de la Capital detectado con alcoholemia positiva en un control fue inmediatamente sumariado y suspendido

La Dirección General de Personal puso en marcha el trámite administrativo dando participación a la Fiscalía Municipal y a la Secretaría de Planeamiento, dependencia a la que reporta el sumariado.

Hoy 14:11

Con motivo de haber sido detenido con alcoholemia positiva en fecha 23 de mayo en un operativo policial, un empleado municipal que conducía un vehículo oficial fue inmediatamente suspendido preventivamente y sumariado a fin de juzgar administrativamente su conducta e imponerle las sanciones establecidas por la Ordenanza 359/71.

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A raíz del hecho ocurrido la semana pasada, se realizaron los procedimientos correspondientes.

En ese sentido, y ante la inconducta cometida, la Dirección General de Personal puso en marcha el trámite administrativo dando participación a la Fiscalía Municipal y a la Secretaría de Planeamiento, dependencia a la que reporta el sumariado, oficinas que llevan adelante las diligencias necesarias para reprimir la reprochable conducta del empleado.

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