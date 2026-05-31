Empleado municipal de la Capital detectado con alcoholemia positiva en un control fue inmediatamente sumariado y suspendido

La Dirección General de Personal puso en marcha el trámite administrativo dando participación a la Fiscalía Municipal y a la Secretaría de Planeamiento, dependencia a la que reporta el sumariado.
Con motivo de haber sido detenido con alcoholemia positiva en fecha 23 de mayo en un operativo policial, un empleado municipal que conducía un vehículo oficial fue inmediatamente suspendido preventivamente y sumariado a fin de juzgar administrativamente su conducta e imponerle las sanciones establecidas por la Ordenanza 359/71.
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A raíz del hecho ocurrido la semana pasada, se realizaron los procedimientos correspondientes.
En ese sentido, y ante la inconducta cometida, la Dirección General de Personal puso en marcha el trámite administrativo dando participación a la Fiscalía Municipal y a la Secretaría de Planeamiento, dependencia a la que reporta el sumariado, oficinas que llevan adelante las diligencias necesarias para reprimir la reprochable conducta del empleado.