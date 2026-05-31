Emotiva boda en Termas de Río Hondo: un bombero voluntario se casó y recibió una guardia de honor

El Suboficial Ismael Aubé contrajo matrimonio con Agustina Lescano en una ceremonia religiosa en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A la salida del templo, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios les rindió un especial acompañamiento.
En la noche de ayer, la ciudad de Termas de Río Hondo fue escenario de un emotivo acontecimiento familiar, cuando el Suboficial Ismael Aubé y Agustina Lescano unieron sus vidas en matrimonio.
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La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde familiares, amigos y seres queridos acompañaron a la pareja en este significativo momento.
Como muestra de afecto, respeto y compañerismo, integrantes del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Termas de Río Hondo realizaron una guardia especial de honor a la salida del templo, brindando un cálido reconocimiento al flamante matrimonio.
Desde la institución destacaron la importancia de la ocasión y expresaron sus felicitaciones a los recién casados, resaltando el comienzo de una nueva etapa en sus vidas.
El emotivo gesto fue celebrado por los presentes, quienes compartieron una jornada cargada de alegría, emoción y acompañamiento comunitario.