Emotiva boda en Termas de Río Hondo: un bombero voluntario se casó y recibió una guardia de honor

El Suboficial Ismael Aubé contrajo matrimonio con Agustina Lescano en una ceremonia religiosa en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A la salida del templo, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios les rindió un especial acompañamiento.

Hoy 15:07

En la noche de ayer, la ciudad de Termas de Río Hondo fue escenario de un emotivo acontecimiento familiar, cuando el Suboficial Ismael Aubé y Agustina Lescano unieron sus vidas en matrimonio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde familiares, amigos y seres queridos acompañaron a la pareja en este significativo momento.

Como muestra de afecto, respeto y compañerismo, integrantes del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Termas de Río Hondo realizaron una guardia especial de honor a la salida del templo, brindando un cálido reconocimiento al flamante matrimonio.

Desde la institución destacaron la importancia de la ocasión y expresaron sus felicitaciones a los recién casados, resaltando el comienzo de una nueva etapa en sus vidas.

El emotivo gesto fue celebrado por los presentes, quienes compartieron una jornada cargada de alegría, emoción y acompañamiento comunitario.