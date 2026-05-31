Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 23º
X
Locales

Emotiva boda en Termas de Río Hondo: un bombero voluntario se casó y recibió una guardia de honor

El Suboficial Ismael Aubé contrajo matrimonio con Agustina Lescano en una ceremonia religiosa en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A la salida del templo, el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios les rindió un especial acompañamiento.

Hoy 15:07
Termas de Río Hondo

En la noche de ayer, la ciudad de Termas de Río Hondo fue escenario de un emotivo acontecimiento familiar, cuando el Suboficial Ismael Aubé y Agustina Lescano unieron sus vidas en matrimonio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde familiares, amigos y seres queridos acompañaron a la pareja en este significativo momento.

Como muestra de afecto, respeto y compañerismo, integrantes del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Termas de Río Hondo realizaron una guardia especial de honor a la salida del templo, brindando un cálido reconocimiento al flamante matrimonio.

Desde la institución destacaron la importancia de la ocasión y expresaron sus felicitaciones a los recién casados, resaltando el comienzo de una nueva etapa en sus vidas.

El emotivo gesto fue celebrado por los presentes, quienes compartieron una jornada cargada de alegría, emoción y acompañamiento comunitario.

TEMAS Termas de Río Hondo

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega y la pista clave que llevó al hallazgo de los restos
  2. 2. “Está muerto en vida”: el desgarrador estado del padre de Agostina tras conocer la muerte de su hija
  3. 3. Video: automovilista chocó contra la base de una columna de alumbrado sobre avenida Solís
  4. 4. Se filtró el nombre del DT mundialista que buscará Riquelme para reemplazar a Úbeda en Boca
  5. 5. Milagro en la Ruta 7: un motociclista sobrevivió tras chocar contra un caballo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT