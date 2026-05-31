Conmoción en Río Hondo: un bebé de un año y medio murió tras caer a una pileta

El pequeño fue trasladado de urgencia al CIS Termas luego de ser encontrado flotando en el agua por su madre. Pese a los esfuerzos médicos, ingresó sin signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

Hoy 15:37

Una profunda conmoción sacude a la localidad de La Curva, en el departamento Río Hondo, tras la trágica muerte de un niño de apenas 1 año y 6 meses, quien fue hallado en una pileta y trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde lamentablemente se confirmó su deceso.

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La víctima fue identificada como Valor Ehitan Iván, domiciliado en esa localidad. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la jornada del domingo mientras el menor se encontraba en las inmediaciones de una vivienda donde residía junto a su familia.

De acuerdo con el relato de su madre, Rosario del Carmen Vencía, de 40 años, ella se encontraba realizando tareas domésticas cuando advirtió la ausencia del pequeño, que momentos antes había estado jugando cerca de la vivienda.

Al no encontrarlo en el lugar, inició una búsqueda desesperada por los alrededores. Fue entonces cuando llegó hasta una pileta situada a unos 30 metros de la casa y encontró al niño flotando en el agua, aparentemente sin signos vitales.

De inmediato, la mujer tomó al menor y lo trasladó en un vehículo particular hasta el CIS Termas, donde fue asistido por el médico de guardia, quien realizó maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvarle la vida.

Tras conocerse el desenlace, tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria N° 50 y la Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Gustavo Montenegro, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

La dolorosa noticia generó un profundo pesar entre familiares, vecinos y allegados de la comunidad de La Curva, que permanece conmocionada por la pérdida del pequeño.