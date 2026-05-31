Arrojaron un explosivo contra una vivienda en Las Termas y sembraron el terror en plena madrugada

Una mujer de 41 años denunció que desconocidos atacaron su domicilio del barrio 50 Viviendas durante la madrugada del domingo.

Hoy 16:16

Una vecina del barrio 50 Viviendas de Las Termas de Río Hondo vivió momentos de extrema tensión durante la madrugada de este domingo, cuando un grupo de personas atacó violentamente su vivienda y provocó daños materiales que ahora son investigados por la Justicia.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, bajo la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 40. La propietaria del inmueble, una mujer de 41 años, se encontraba descansando cuando fue sobresaltada por un fuerte estruendo que provenía del frente de su domicilio.

Alarmada por la situación, salió rápidamente a la vereda para verificar lo sucedido y alcanzó a observar un automóvil sedán de color blanco que se alejaba a gran velocidad del lugar. De acuerdo con su relato, los ocupantes del vehículo realizaron gritos intimidatorios mientras escapaban.

Antes de huir, los agresores habrían lanzado una piedra de gran tamaño contra el portón de ingreso de la vivienda, generando nuevos daños en la propiedad. La damnificada aseguró además haber reconocido a uno de los presuntos involucrados, identificado por sus iniciales J. S., quien residiría en el mismo complejo habitacional.

No obstante, el episodio adquirió una gravedad aún mayor cuando la mujer revisó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble. Allí pudo constatarse que el estruendo inicial no había sido provocado por una piedra, sino por un artefacto explosivo arrojado directamente contra el portón del garaje.

Las filmaciones se transformaron así en una pieza clave para la investigación, ya que permitieron reconstruir la secuencia del ataque y confirmar la utilización de un elemento de mayor peligrosidad.

Ante la gravedad del caso, el fiscal de turno, Dr. Montenegro, ordenó una serie de medidas urgentes para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, dispuso el secuestro de los registros fílmicos y la intervención del personal de Criminalística.