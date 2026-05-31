El municipio realizó una jornada de inmunización y prevención en el INTA

La actividad estuvo a cargo del personal de la Sala de Primeros Auxilios de Villa Elena. Durante el encuentro se aplicaron distintas vacunas y se brindó atención sanitaria a los participantes.

Hoy 16:51

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y cuidado de la salud, personal de la Sala de Primeros Auxilios del barrio Villa Elena llevó adelante un taller de inmunización en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

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La jornada se desarrolló el pasado jueves y estuvo orientada a promover la importancia de la vacunación como herramienta fundamental para prevenir enfermedades y proteger la salud de la comunidad.

Durante la actividad, los asistentes pudieron acceder a diferentes dosis del calendario de vacunación, entre ellas vacunas antigripales, contra el neumococo, hepatitis B —primera y segunda dosis— y antitetánicas.

El operativo sanitario estuvo a cargo del inmunizador Daniel Domínguez, quien fue el responsable de la aplicación de las vacunas, garantizando el cumplimiento de los protocolos correspondientes.

Asimismo, la agente sanitaria Micaela Tucznio brindó atención y asesoramiento a los participantes, respondiendo consultas y promoviendo hábitos vinculados a la prevención y el cuidado integral de la salud.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas permiten acercar servicios sanitarios a distintos sectores de la comunidad, facilitando el acceso a controles y vacunas para personas que, por diversos motivos, no siempre pueden concurrir a los centros de salud.

Estas acciones forman parte de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, a través de los centros asistenciales que dependen de la Municipalidad de La Banda, con el propósito de ampliar la cobertura sanitaria y fortalecer las estrategias de prevención en los barrios.

De este modo, el municipio continúa desarrollando actividades territoriales destinadas a concientizar sobre la importancia de la vacunación y garantizar el acceso a servicios esenciales de salud, contribuyendo al bienestar de la población y a la prevención de enfermedades.