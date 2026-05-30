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Güemes no hizo pie en Buenos Aires y cayó ante Almagro por la Primera Nacional

El elenco de Pablo Guiñazú perdió como visitante por 1 a 0 en el marco de la fecha 16.

Hoy 17:40

Güemes sufrió una dura derrota como visitante frente a Almagro y perdió por 2 a 0 en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Pablo Guiñazú no pudo sumar en un duelo directo por la permanencia y terminó la jornada en zona de descenso.

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Durante gran parte del encuentro, el conjunto santiagueño intentó mantenerse ordenado y disputó el partido de igual a igual. Sin embargo, en el complemento el local encontró los espacios necesarios para inclinar la balanza a su favor y quedarse con tres puntos fundamentales.

La apertura del marcador llegó a los 11 minutos de la segunda etapa por intermedio de Bustamante, que aprovechó una de las oportunidades generadas por el equipo bonaerense para romper el cero. Con la ventaja a su favor, Almagro ganó confianza y comenzó a manejar mejor los tiempos del partido.

Cuando Güemes buscaba adelantarse para alcanzar el empate, el local volvió a golpear. A los 24 minutos del complemento apareció Orlando, quien marcó el segundo tanto y sentenció el encuentro. El Gaucho no encontró respuestas futbolísticas y terminó resignando una derrota que duele por la importancia del compromiso.

Con este resultado, Güemes cayó al 17º puesto de la tabla con 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas, quedando nuevamente en zona roja. Por su parte, Almagro aprovechó la victoria para tomar aire y salir de los últimos lugares de la clasificación.

El conjunto santiagueño buscará recuperarse rápidamente cuando vuelva a presentarse en condición de local. En la próxima fecha recibirá a Deportivo Maipú en la Isla, con la obligación de sumar para salir de la zona de descenso y volver a encaminarse en el campeonato.

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