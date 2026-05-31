"Mi papá tiene cáncer y no pudo defenderse": el doloroso mensaje de la hija del abuelo brutalmente golpeado en Las Termas

Tras el violento asalto que sufrió Víctor Dalmacio Vargas, de 84 años, su hija compartió un conmovedor descargo en redes sociales. Denunció la brutalidad del ataque y reclamó que el hecho no quede impune.

Hoy 17:25

La conmoción generada por el brutal ataque que sufrió Víctor Dalmacio Vargas, el hombre de 84 años que fue golpeado dentro de su vivienda durante un intento de robo en Las Termas de Río Hondo, sumó en las últimas horas un fuerte testimonio de su familia.

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A través de una publicación en redes sociales, la hija de la víctima relató el dramático momento que atravesó su padre y expuso el delicado estado de salud en el que se encontraba antes de la agresión, situación que agrava aún más las consecuencias del violento episodio.

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"Así dejaron a mi papá", comienza el mensaje acompañado por imágenes de las lesiones sufridas por el adulto mayor.

En el texto, la mujer describe a su padre como "un hombre trabajador" que dedicó toda su vida al esfuerzo y al trabajo, además de señalar que es una persona muy conocida y querida por los vecinos de la zona.

Según relató, el delincuente ingresó a la vivienda cerca de las 6 de la mañana tras acceder por una ventana. Una vez dentro, comenzó a exigir dinero mientras amenazaba de muerte al jubilado.

"Mi papá no pudo defenderse", expresó la hija, al referirse a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el hombre al momento del ataque.

Además, sostuvo que la agresión fue mucho más allá de un simple robo, ya que el asaltante habría actuado con extrema violencia física. "Lo golpeó salvajemente. No fueron solo golpes de puño: lo tiró al piso y lo pateó repetidas veces", afirmó.

La familia remarcó que las heridas visibles en el rostro del abuelo evidencian la brutalidad con la que actuó el agresor durante el asalto.

Otro de los aspectos que genera mayor preocupación es el estado de salud de Vargas. Según explicó su hija, el hombre padece cáncer, tiene colocado un marcapasos y debe cumplir diariamente con un importante tratamiento médico, circunstancias que aumentan los riesgos derivados de la golpiza sufrida.

"Su estado de salud ya es delicado, por lo que esta agresión fue aún más grave", manifestó en su publicación.

La mujer también cuestionó algunas situaciones ocurridas tras el hecho. Finalmente, el mensaje concluye con un fuerte pedido de justicia. La familia manifestó sentir una profunda impotencia tanto por la violencia ejercida contra el adulto mayor como por el temor de que el acusado recupere rápidamente la libertad.

"No solo por la brutalidad del ataque, sino porque sabemos que mientras mi papá enfrenta una dura lucha contra el cáncer, quien le hizo esto probablemente recupere su libertad en poco tiempo", escribió.

La publicación se viralizó rápidamente y generó numerosas muestras de apoyo y solidaridad hacia la familia de Vargas, que continúa reclamando que el caso sea esclarecido y que el responsable responda ante la Justicia por la violenta agresión.